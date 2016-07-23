أسماء قيادات الإخوان المدرجين بالكيانات الإرهابية فى "التخابر مع حماس"

وشمل قرار الإدراج جميع المتهمين فى القضية وهم كل من:
>1 - محمد بديع عبد المجيد سامى
>2 – محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
>3 – محمد محمد مرسى عيسى العياط
>4 – محمد سعد توفيق الكتاتنى
>5- عصام الدين محمد حسين العريان
>6 – السيد محمود عزت إبراهيم عيسي
>7 – محمد محمد إبراهيم البلتاجى
>8 – سعد عصمت محمد الحسينى
>9 – حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور
>10 – عصام أحمد محمود الحداد
>11 – محيى حامد محمد السيد أحمد
>12 – متولى صلاح الدين عبد المقصود متولى
>13- أيمن على سيد أحمد
>14 – صفوت حمودة حجازى رمضان
>15 - عمار أحمد محمد أحمد فايد البنا
>16 – خالد سعد حسنين محمد
>17- أحمد رجب رجب سليمان
>18- الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر
>19- جهاد عصام أحمد محمود الحداد
>20- سندس عاصم سيد شلبي
>21- أبو بكر حمد كمال مشالى
>22- أحمد محمد محمد الحكيم
>23- عيد محمد إسماعيل دحروج
>24- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى
>25- رضا فهمى محمد خليل
>26- كمال السيد محمد سيد أحمد
>27- محمد أسامة محمد العقيد
>28- سامى أمين حسين السيد
>29- خليل أسامة محمد محمد العقيد
>30- أحمد محمد محمد عبد العاطى
>31- حسين محمد محمود القزاز
>32- عماد الدين على عطوة شاهين
>33- إبراهيم فاروق محمد الزيات
>34- محمد فتحى رفاعة الطهطاوى
>35- أسعد محمد أحمد الشيخة.
وجاء القرار بإدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.ننشر حيثيات حكم إدراج 215 متهما بـ"كتائب حلوان" بقوائم الكيانات الإرهابية
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