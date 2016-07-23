ليستر يخطف فوزًا مثيرًا من سلتيك بركلات الترجيح فى كأس الأبطال

حقق فريق ليستر سيتى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فوزًا مثيرًا على نظيره سلتيك حامل لقب الدوري الأسكتلندي، بستة أهداف مقابل خمسة بركلات الترجيح، بعد تعادلهما بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، بمستهل مشوارهما ببطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

تقدم ليستر أولًا عن طريق النجم العربى الجزائرى رياض محرز فى الدقيقة 46، بتسديدة رائعة، بعد مجهود فردى مميز، وتعادل سلتيك عن طريق أويهان أوكونيل فى الدقيقة 59 من زمن المباراة، بتسديدة ماكرة من خارج منطقة الجزاء، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التى حسمها الثعالب، بنتيجة 6 : 5.

والجدير بالذكر أن البطولة تضم إلى جوار الفريقين عدد من الفرق الكبرى فى أوروبا، مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى وليفربول وتشيلسى وتوتنهام من إنجلترا، إنتر ميلان وإيه سى ميلان ويوفنتوس من إيطاليا، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، باريس سان جيرمان، وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا.