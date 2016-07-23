محمد رمضان يرد على منتقديه مستعينًا بـ«كريستيانو» و «ذا روك»

بعد موجة من الجدل، ردت الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان على فيسبوك على منتقديه، من خلال نشرها لصورة للاعب الكرة العالمى كريستيانو رونالدو بجوار سيارته ماركة رولز رويس جوست، و المصارع السابق والنجم الأمريكى ذا روك بجانب سيارته اللامبورجيني افنتادور، والتى نشروها عبر صفحتهم الشخصية على فيس بوك .

وقالت الصفحة معلقة على الصور : ” محمد رمضان لم يفعل شيئاً جديد ،‫‏نفس الشيء ولكننا ننبهر بغير المصري‬”

وكان رمضان قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعى عندما شارك جمهوره على حسابه الشخصي عبر موقع «أنستجرام» بصورة سيارتين جديدتين كان يحلم منذ فترة أن يشتريهما قيمتهما تتجاوز 7 ملايين جنيه، وعلق قائلًا: «الحمد لله اشتريت أمس السيارتين الأقرب لقلبي، لامبورجيني افنتادور و رولز رويس جوست، بحب أشارك جمهوري في كل اللحظات الحلوة في حياتي صباحكم بلون قلوبكم» ، وقد بارك جمهور محمد رمضان له على السيارتين، بينما حسده البعض على اقتناء مثل هذه السيارات التي تكلف ملايين.