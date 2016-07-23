محمد رمضان يرد على منتقديه مستعينًا بـ«كريستيانو» و «ذا روك»
بعد موجة من الجدل، ردت الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان على فيسبوك على منتقديه، من خلال نشرها لصورة للاعب الكرة العالمى كريستيانو رونالدو بجوار سيارته ماركة رولز رويس جوست، و المصارع السابق والنجم الأمريكى ذا روك بجانب سيارته اللامبورجيني افنتادور، والتى نشروها عبر صفحتهم الشخصية على فيس بوك .
وقالت الصفحة معلقة على الصور : ” محمد رمضان لم يفعل شيئاً جديد ،نفس الشيء ولكننا ننبهر بغير المصري”
وكان رمضان قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعى عندما شارك جمهوره على حسابه الشخصي عبر موقع «أنستجرام» بصورة سيارتين جديدتين كان يحلم منذ فترة أن يشتريهما قيمتهما تتجاوز 7 ملايين جنيه، وعلق قائلًا: «الحمد لله اشتريت أمس السيارتين الأقرب لقلبي، لامبورجيني افنتادور و رولز رويس جوست، بحب أشارك جمهوري في كل اللحظات الحلوة في حياتي صباحكم بلون قلوبكم» ، وقد بارك جمهور محمد رمضان له على السيارتين، بينما حسده البعض على اقتناء مثل هذه السيارات التي تكلف ملايين.