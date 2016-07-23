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نشرة ONA ا “الموسيقيين” تنفى إيقاف أصالة.. أسامة منير يعتذر عن مقاله الأسبوعي.. موسم جديد ل”فاهيتا” و”البلاتوه”

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إعداد – إ نجي لطفيCapture

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي محمد هاني، رئيس قنوات CBC، إن الشراكة التي تم توقيعها بين قناة دويتش فيله عربية، وقناة CBC اكسترا، أثناء انعقاد ملتقى الإعلام الدولي في مدينة بون، سيتم تفعيلها خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل..للمزيد

محمد هاني_أرشيفية

محمد هاني_أرشيفية

رصدت وكالة ONA في قنوات CBC ، والنهار، والحياة، وmbc ، وشبكة OSN، عدد من البرامج التي بات من المؤكد يجرى التحضير والاستعداد لموسم جديد لها..للمزيد

أبلة فاهيتا_أرشيفية

أبلة فاهيتا_أرشيفية

قال الإعلامي، أسامة منير، مقدم برنامج ” أنا والنجوم وهواك”، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه اعتذر عن كتابة مقاله الأسبوعي المعروف في ملحق “النهاردة إجازة”..للمزيد

أسامة منير_أرشيفية

أسامة منير_أرشيفية

نفى طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لوكالة ONA الأنباء التي ترددت عن إيقاف المطربة أصالة عن الغناء، بسبب عدم دفع الرسوم النسبية الخاصة بالإعلان الذي قدمته في شهر رمضان الماضي لصالح إحدى شركات المحمول..للمزيد

أصالة_أرشيفية

أصالة_أرشيفية

قال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج “قصر الكلام “،على شاشة النهار one، إنه سيستضيف المخرج محمد دياب، مخرج فيلم “اشتباك”، الليلة، في حلقة خاصة جدا قبل ساعات من العرض الخاص الفيلم والمقرر له غدا..للمزيد

المخرج محمد دياب_أرشيفية

المخرج محمد دياب_أرشيفية

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي السيناريست تامر حبيب وذلك غدا الأحد، المقبل في تمام الثالثة عصرا..للمزيد

تامر حبيب_أرشيفية

تامر حبيب_أرشيفية

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أونا

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