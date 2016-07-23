في الشهر التاسع من الحمل وعند الموعد المحدد للولادة تعاني بعض النساء من تعسر الولادة الطبيعية وخروج الجنين من الرحم بشكل طبيعي ، فيلجأ الأطباء الى الولادة القيصرية وهي عبارة عن عملية جراحية في منطقة البطن ، يتم فتح الرحم واخراج الجنين منه ، ثم يلجأ الطبيب الى تقطيب الجرح وترك الأم مستلقية أربعة وعشرين ساعة وتغذيتها عن طريق المصل. بعد مرور أسبوع على العملية يستطيع الطبيب أن يزيل القطب وتعاود الام عافيتها وقدرتها على التنقل والمشي تدريجيا بطريقة طبيعية.

سوف نتعرف في هذا المقال على أسباب الولادة القيصرية وما الأضرار المترتبة عنها وما هي أهم سبل الوقاية بعد اجراء الولادة القيصرية، بحسب موقع “زهرة الليمون”.

اسباب الولادة القيصرية وما الاضرار المترتبة بعد الولادة

أسباب الولادة القيصرية

كبر حجم رأس الجنين مما يعيق خروجه من فتحة الرحم.

> الحمل بالتوائم من الحالات التي يلجأ فيها الأطباء الى الولادة القيصرية.

> معاناة الأم من أمراض شتى كأمراض القلب.

> انفصال المشيمة المبكر عن موعد الولادة الطبيعية.

> حدوث عقدة في الحبل السري.

> وضعية الجنين الخاطئة التي لا تسمح بمروره عن طريق الولادة الطبيعية.

> الأضرار الناتجة عن الولادة القيصرية

ان الولادة القيصرية توفر الوقت والألم والتعب التي تشعر به الأم في حالات الولادة الطبيعية ، الى أن لها العديد من المخاطر على الأم التي تقرر اجراء العملية الجراحية كما أن أخطارها يمكن أن تصيب الجنين أيضا ، نذكر من هذه المخاطر:

زيادة احتمال النزيف عند الأم.

> زيادة كمية الدم التي تخسرها المرأة.

> احتمال حدوث ردة فعل فيزيولوجية للجسد نتيجة التخدير قبل العملية.

> امكانية حدوث اصابة في المعدة أو المثانة أو الأمعاء.

> امكانية التعرض لالتهابات في بطانة الرحم.

> امكانية التعرض لالتهابات في المجاري البولية والأمعاء.

> ازدياد احتمال الاصابة بالجلطات الدموية في الساق والرئة.

> امكانية معاناة الجنين من ضيق التنفس بعد ولادته.

> امكانية حدوث بعض الاصابات خلال العملية لكنها نادرة اجمالا.

> سبل الوقاية بعد اجراء الولادة القيصرية

الاهتمام لأخذ الراحة المناسبة بعد اجراء العملية.

> عدم بذل أي مجهود يسبب التعب الجسدي أو النفسي للأم.

> المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الجرح.

> الالتزام بتعليمات الطبيب.