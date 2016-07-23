غداً.. امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثانى بمدارس محافظة كفر الشيخ، غداً الأحد، وتنتهى فى يوم الخميس 28 يوليو.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريح لها اليوم السبت، إن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لاحتبارات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والتى تنطلق غدا الأحد وتنتهى الخميس 28 يوليو، مؤكدة أنها شددت على واضعى الأسئلة بضروة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تكون من الكتاب المدرسى، وتتماشى مع المستوى العام للطلاب.

وأضافت أنها ستتابع الامتحانات من خلال تفقد اللجان بعدد من الإدارات التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ13 التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأوضحت أنها شددت على منع الغش لتحقيق العدل والمساواة داخل اللجان، والعمل على توفير جو نفسى بعيدا عن التوتر.

- 16 ألف طالب بكفر الشيخ يختتمون حملة حلوة يا بلدى بطلاء أسوار المدارس