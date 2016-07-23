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الوفد الحكومى اليمنى يؤكد للمبعوث الأممى التزامه بالنقاط الـ5 التى أعلنها

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الوفد الحكومى اليمنى يؤكد للمبعوث الأممى التزامه بالنقاط الـ5 التى أعلنها الوفد الحكومى اليمنى يؤكد للمبعوث الأممى التزامه بالنقاط الـ5 التى أعلنها
أكد الوفد الحكومى اليمنى المشارك فى مشاورات السلام اليمنية التزامه بالنقاط الخمس التى تم الاتفاق بشأنها فى افتتاح الجولة الثانية من المشاورات المنعقدة فى دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الوفد أوضح خلال اجتماعه اليوم بالمبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه ملتزم بالنقاط الخمس وهى وقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة وتشكيل اللجان العسكرية التى ستشرف على انسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة، والانسحاب من المنطقة (أ) خلال ثلاثين يوما، وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والسجناء السياسيين عبر تفعيل لجنة المعتقلين والأسرى، وفتح الممرات الآمنة أمام تدفق مساعدات الإغاثية، وتشجيع دخول السفن التجارية.

كما أكد الوفد الالتزام بالفترة الزمنية المحددة بالأسبوعين وضرورة استغلال ما تبقى من الفترة الزمنية والبعد عن تشتيت المشاورات باقتراحات خارجة عن المرجعيات المتفق عليها.

من جانبه أكد المبعوث الأممى إلى اليمن التزامه بالنقاط الخمس التى أوضحها فى خطابه عند افتتاح جولة المشاورات الثانية فى الكويت.. مشددا على الالتزام بالفترة الزمنية المعلنة.

يذكر أن المنطقة (أ) التى حددها المبعوث الأممى فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للجولة الثانية تتضمن محافظات صنعاء والحديدة وعمران.
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مصر 365