أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات - فينجر: نحن نشطون في سوق الانتقالات

Google+ Print
صراع الصفقات - فينجر: نحن نشطون في سوق الانتقالات صراع الصفقات - فينجر: نحن نشطون في سوق الانتقالات

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال إن النادي سوف يصرف الكثير من الأموال في سوق الانتقالات فقط إن وجد اللاعبين المناسبين لذلك، مشيرا إلى أن المدفعجية يدفعون كثيرا فعليا حتى الآن.

وضم أرسنال جرانيت جاكا من بروسيا مونشنجلادباخ بمبلغ 45 مليون يورو وروب هولدينج من بولتون بمبلغ 3 ملايين يورو وتاكوما أسانو من سانفريس هيروشيما، حتى الآن في سوق الانتقالات.

وتحدث فينجر في تصريحات نقلتها (سكاي سبورتس): " نحن نشطون للغاية بسوق الانتقالات، وحينما نجد من يصلح للانضمام لنا سوف نصرف الكثير من الأموال".

وأضاف "لقد صرفنا الكثير حتى الآن، لم يدفع أحد في إنجلترا مثلما دفعنا حتى يومنا هذا".

وتابع "حتى وإن أتى بول بوجبا من إيطاليا إلى إنجلترا فلا أعلم ما سيحدث، لكننا قمنا باستثمارات كبيرة حتى الآن ونحن نشطون".

واستطرد "أعتقد أننا فعالون للغاية. في حالة نشاط كل يوم، ولم تنتهي السوق بعد، اليوم نحن في شهر يوليو ونافذة الانتقالات تنتهي في 31 أغسطس".

وأتم "الكثير قد يحدث في أوقات كثيرة، لكنني أؤكد لازلنا في سوق الانتقالات وفعالون، نحن نعمل".

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت أرسنال بضم جونزالو إيجوايين مهاجم نابولي خلال سوق الانتقالات الصحيفة، لكن كشفت عدد من الصحف الإيطالية أن اللاعب سينضم ليوفنتوس بمبلغ 94 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل