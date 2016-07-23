صراع الصفقات - فينجر: نحن نشطون في سوق الانتقالات

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال إن النادي سوف يصرف الكثير من الأموال في سوق الانتقالات فقط إن وجد اللاعبين المناسبين لذلك، مشيرا إلى أن المدفعجية يدفعون كثيرا فعليا حتى الآن.

وضم أرسنال جرانيت جاكا من بروسيا مونشنجلادباخ بمبلغ 45 مليون يورو وروب هولدينج من بولتون بمبلغ 3 ملايين يورو وتاكوما أسانو من سانفريس هيروشيما، حتى الآن في سوق الانتقالات.

وتحدث فينجر في تصريحات نقلتها شبكة (سكاي سبورتس): " نحن نشطون للغاية بسوق الانتقالات، وحينما نجد من يصلح للانضمام لنا سوف نصرف الكثير من الأموال".

وأضاف "لقد صرفنا الكثير حتى الآن، لم يدفع أحد في إنجلترا مثلما دفعنا حتى يومنا هذا".

وتابع "حتى وإن أتى بول بوجبا من إيطاليا إلى إنجلترا فلا أعلم ما سيحدث، لكننا قمنا باستثمارات كبيرة حتى الآن ونحن نشطون".

واستطرد "أعتقد أننا فعالون للغاية. في حالة نشاط كل يوم، ولم تنتهي السوق بعد، اليوم نحن في شهر يوليو ونافذة الانتقالات تنتهي في 31 أغسطس".

وأتم "الكثير قد يحدث في أوقات كثيرة، لكنني أؤكد لازلنا في سوق الانتقالات وفعالون، نحن نعمل".

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت أرسنال بضم جونزالو إيجوايين مهاجم نابولي خلال سوق الانتقالات الصحيفة، لكن كشفت عدد من الصحف الإيطالية أن اللاعب سينضم ليوفنتوس بمبلغ 94 مليون يورو.