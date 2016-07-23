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صراع الصفقات – مدرب دورتموند يتحدث عن مستقبل مدافع الفريق

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صراع الصفقات – مدرب دورتموند يتحدث عن مستقبل مدافع الفريق صراع الصفقات – مدرب دورتموند يتحدث عن مستقبل مدافع الفريق

قال توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند إن ماتياس جينتر مدافع الفريق مستمر مع أسود الفيستفاليا، مشيرا إلى أنها النقطة الوحيدة الواضحة وسط تقارير رحيله.

وربطت بعض التقارير الصحفية أرسنال بضم جينتر خلال سوق الانتقالات الصيفية من دورتموند.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" قال توخيل:"مع جينتر كل شيء قد قيل، أندية ألمانية ترغب في ضمه، وحاليا أندية إنجليزية".

وأضاف "لا أعرف إن كان كل شيء مجرد شائعات أم حقيقة، لكن هناك نقطة وحيدة حقيقية وهي أن ماتياس لازال لاعبنا وسيظل لاعبا لنا".

وانضم جينتر إلى دورتموند في صيف 2014 قادما من فرايبورج ووقع على عقد يمتد لخمسة مواسم.

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