سكولز: بوجبا لا يساوي 100 مليون ولا حتى 86.. ليس ميسي أو رونالدو

يرى بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق أن بول بوجبا لاعب يوفنتوس "لا يساوي 100 مليون جنيه إسترليني" مشيرا إلى "أنه ليس مثل ميسي ورونالدو".

مانشستر يونايتد دخل سوق الانتقالات بقوة كبيرة للغاية. ضم زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك ميخيتاريان وإريك بايي. ليس ذلك فقط بل أصبح قريبا من ضم بول بوجبا في صفقة قياسية تقدر بـ120 مليون يورو حسبما أشارت التقارير الإيطالية والإنجليزية.

وعن بوجبا، قال سكولز: "لاعب موهوب للغاية. لعبت معه وأعرف كم كان جيدا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن "أعتقد أنه لا يساوي 86 مليون إسترليني. أنت تريد لاعبا بامكانه تسجيل 50 هدفا في الموسم مثل رونالدو وميسي، بوجبا ليس قريبا حتى من أن تكون قيمته بكل هذه الأموال".

وتابع "لم أرى الكثير من هنريك ميخيتاريان بعد، لكنه يبدو لاعبا جيدا".

واستطرد "بالنسبة لزلاتان إبراهيموفيتش فقد كان يلعب لباريس سان جيرمان وكان هناك الكثير من الفرص التي يتم خلقها، كان من السهل أن يسجل في الدوري الفرنسي".

وأتم "هل يونايتد مثل باريس سان جيرمان؟ ليس بعد. لذا في الدوري الإنجليزي سوف يكون على زلاتان أن يقوم بالكثير بنفسه ليسجل الأهداف".

وشارك بوجبا مع يوفنتوس خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة وسجل خلالها 10 أهداف كما صنع 16 هدفا أخرين.