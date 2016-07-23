حكمدار العاصمة.. اللواء جمال سعيد.. فراشة الداخلية المنحاز للمواطنين

لقي اللواء جمال سعيد حكمدار القاهرة مصرعه، في حادث انقلاب سيارته على طريق العلمين في اتجاه الساحل الشمالي، وذلك أثناء ذهابه لقضاء إجازة الصيف.

مشواره التعليمي

تخرج اللواء جمال محمد سعيد في كلية الشرطة سنة ١٩٨٠، وعمل بالأمن المركزي ثم رئيسا لعمليات الأمن بقطاع غرب القاهرة ثم نائب مأمور قسم الأزبكية، ثم في تأمين الطرق والمنافذ، ثم مفتش الشرابية ثم مأمور قسم عين شمس ثم مأمور قسم بولاق أبو العلا، ثم مساعدا لمدير الأمن لغرب القاهرة ثم مساعد وزير الداخلية، ووكيل قطاع شرطة الكهرباء ثم نائب مدير أمن القاهرة لقطاع غرب القاهرة، وأخيرا حكمدار للقاهرة.

يشار إلى أن أهالي عين شمس طالبوا وزير الداخلية بإعادته لمنصب مأمور عين شمس بعد رحيله عنها ليكون مأمور بولاق نظرًا لما قام به في ذلك الوقت من إخلاص وتفان في عمله.

وتمتع الحكمدار بحب شديد بين الضباط، لما لمسوه من حسن المعاملة، لنظرا لاعتباره إياهم أبناءه..

يذكر أن اللواء جمال سعيد أنه كان متزوجا من السيدة مها فريد شوقي، ابنة الفنانين فريد شوقي وهدى سلطان، والتي وافتها المنية قبله، وكان له منها ولد وبنت.

أبرز أقواله.. «لا أجلس على الكرسى ومظلوم بالشارع»

وكان «حكمدار العاصمة» بمثابة الفراشة الطائرة، حيث شوهد في أغلب فعاليات التظاهر التي شهدتها القاهرة خلال الفترة الماضية، حيث تعهد بحماية المواطن، وكانت من أبرز أقواله:«لا أجلس على الكرسى ومظلوم بالشارع»، «ليس للإرهاب مكان بيننا ولن نسمح بذلك سوى على أجسادنا»، و«نقف في وجه كل معتد على حريتنا أو ممتلكات الشعب».

انحياز اللواء للشارع المصري

وكان اللواء جمال سعيد الشروبي، أكد إبان توليه منصب نائب مدير الأمن لغرب القاهرة، أنه سوف يتم الاستجابة لجميع شكاوى المواطنين التي توجد في جميع أقسام الشرطة وتحقيق جميع مطالبهم، كما وعد بتكثيف الحملات الأمنية لمحاربة الفساد والخارجين عن القانون، وتطوير العاصمة.

يذكر أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، أصدر قرارا بتعيين اللواء جمال سعيد في منصب حكمدار العاصمة، وذلك بعد وفاة اللواء حمدى مجاهد الحكمدار السابق للعاصمة في مكتبه بعد إصابته بأزمة قلبية أدت إلى وفاته.