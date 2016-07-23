الإعدام شنقا لـ5 متهمين فى قتل رجل أعمال وشقيقته بالشرقية أخذا بالثأر

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقا لخمسة متهمين بقتل رجل أعمال وشقيقته، والسجن المؤبد للمتهم السادس، وذلك بسبب خلافات ثأرية ترجع إلى 40 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على موسى السيد أحمد وعضوية المستشار الدكتور أيمن رمضان والمستشار علاء صوان وسكرتارية أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية رقم 441 لسنة 2015 جنايات الصالحية الجديدة، عندما تلقى مأمور قسم الصالحية الجديدة، بلاغا من أحد المواطنين بسماع عدة أعيرة نارية بالقرب من منطقة عرب الروضة بعزبة محمود الصعيدى، وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد الجيزاوى وكيل أول النيابة، أنه أثناء قيام "جمال على عبد العزيز" 45 سنة وشقيقته نرمين 50 سنة وبرفقته زوجته وطفليه، بالذهاب من مدينة فاقوس إلى مدينة الصالحية الجديدة لتهنئة شقيقته الكبرى بعيد الأضحى الماضى، قام مجهولون باعتراض طريقهم بالقرب من منطقة عرب الروضة بعزبة محمود الصعيدى، بمدينة الصالحية الجديدة، وأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية بشكل انتقامى، ما أسفر عن مقتل رجل الأعمال وشقيقته ولاذ الجناة بالفرار.

وتوصلت تحريات النقيب محمد عبد الغفار رئيس مباحث الصالحية الجديدة برئاسة العميد شمس نجاح رئيس الفرع، إلى قيام كل من "رابح.م.س" و"خالد.م.س.س" و"سالم.م.س" و"السيد.م.س" و"محمد.س.ح" و"محمد.س.س" بارتكاب الحادث لخلافات ثأرية عمرها 40 سنة، وبالعرض على النيابة العامة بالحسينية، قررت برئاسة المستشار محمد الديب وبإشراف المستشار هانى تاج الدين إحالة المتهمين الستة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالتهم للمفتى.

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