الإنقاذ النهرى: البحث عن جثة شاب غرق بمياه النيل فى منشأة القناطر

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بالجيزة من عمليات البحث عن جثة شاب غرق فى مياه النيل بمنطقة الجلاتمة التابعة لدائرة قسم منشأة القناطر؛ للعمل على محاولات انتشال الجثة وتسليمها للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق شاب فى مياه النيل بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية.

وكلف اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع برجال الإنقاذ النهرى برئاسة العقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ، للقيام بعمليات البحث فى مياه النيل لانتشال الجثة.

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