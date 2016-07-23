لعبة #بوكيمون تخرق عالم المكياج

تحوّلت لعبة بوكيمون إلى أهمّ الصيحات المنتشرة على الهواتف الذكية، فتكاثرت معها الابتكارات الجمالية. إذا كنت من محبّات هذه اللعبة، فستجدين في هذا الموضوع كلّ الصور التي تحتاجين إليها لمكياج عيون مميّز من وحي كلّ شخصيات لعبة بوكيمون.

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يمكنك استخدام ظلال العيون الأصفر مع الأسود على الجفن العلوي، بالإضافة إلى اللون البرتقالي اللامع على الجفن السفلي من وحي شخصية بيكاتشو.

ولمحبّات اللون الأزرق، ننصحكن بتطبيق مكياج عيون من وحي أوديش، مع القليل من الظلال الأحمر على شكل دوائر على خط الرموش.

ولسنورلاكس مكياج مميز من خلال تطبيق الظلال الأزرق اللامع على الزاوية الخارجية للعين مع أيلاينر ناعم على الجفن العلوي. ويكتمل المكياج مع رسم zz بالكحل الأسود على خط الرموش السفلي.

أما إذا كنت تحبّين الرسومات الفنية، فتعتبر شخصية أوشاوت مناسبة لك. ننصحك برسم الأيلاينر الأسود على الجفن العلوي على شكل جانح، ثمّ ضعي الكحل الأبيض فوق خط الأيلاينر. أمّا بالنسبة إلى الظلال فاستخدمي اللون البرتقالي على الجفن المتحرك فوق الكحل الأبيض، ثمّ ضعي الظلال الأزرق تحت خط الرموش، واستخدمي الكحل الأصفر على الزاوية الخارجية للعين.

تابعي الصور، لمزيد من التفاصيل والأشكال المميّزة.