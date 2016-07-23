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مرتضى منصور: حلمي كان يريد رحيل شيكابالا.. وأعطيته ' حقنة محمد إبراهيم '

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مرتضى منصور: حلمي كان يريد رحيل شيكابالا.. وأعطيته ' حقنة محمد إبراهيم ' مرتضى منصور: حلمي كان يريد رحيل شيكابالا.. وأعطيته ' حقنة محمد إبراهيم '

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إن محمد حلمي المدير الفني كان يريد الاستغناء عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، وليس هو.

وتألق شيكابالا أمام الاتحاد وسجل هدفا وصنع آخر ليتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس .

وأضاف منصور في تصريحاته أثناء زيارة وفد الفيفا قائلا: "وجدت اليوم أنباء في الجرائد حول أنني من كنت أسعى لتطفيش شيكابالا ومحمد حلمي هو من أقنعوني ببقائه".

وتابع "أولا، هذا غير حقيقي، حلمي هو من كان يريد أن يستغنى عنه، وقلت له لا تحملني وزر لاعب ومستقبله.. فقط حكم عقلك وضميرك".

وأشار منصور "ثانيا لا أحد يستطيع أن يقنعني بشيء في نادي الزمالك".

وأكد "كل ما حدث أنني اجتمعت بشيكابالا الذي قال لي أريد حقنة مثل التي أعطيتها لمحمد إبراهيم لكي يتألق، فقلت له جهّز نفسك فنيا وبدنيا ونفسيا ثم ادخل الملعب".

وتابع "هذا ما حدث وأعطيته حقنة مثل محمد إبراهيم، والآن أعاد نفسه ولم أكن أريده أن يرحل".

وأتم "أطالب محمد حلمي وجهازه الفني أن يخرجوا للإعلام وينفوا هذه التصريحات".

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