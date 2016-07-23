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مقتل وإصابة 10 فى تفجير انتحارى قرب مقهى شعبى شمال العاصمة بغداد

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مقتل وإصابة 10 فى تفجير انتحارى قرب مقهى شعبى شمال العاصمة بغداد مقتل وإصابة 10 فى تفجير انتحارى قرب مقهى شعبى شمال العاصمة بغداد
أفاد مصدر فى وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، بأن 10 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير عبوة ناسفة، شمالى بغداد.

وقال المصدر فى تصريح لموقع "المدى" العراقى إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم قرب مقهى شعبى فى منطقة الكريعات، شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب العدلى".

يذكر أن الأوضاع الأمنية ببغداد تشهد توترًا منذ منتصف العام 2013، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى العراق (يونامى)، فى (يوليو الحالى)، مقتل وإصابة 2119 عراقيًا نتيجة أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال شهر يونيو الماضى، مسجلة انخفاضًا عما سجلته خلال شهر مايو الماضى، مجددة التأكيد على أن العاصمة بغداد كانت "الأكثر تضررًا".

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