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الرئيس الجزائرى يدين اعتداء ميونيخ ويعرب عن عزائه فى ضحايا الحادث

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الرئيس الجزائرى يدين اعتداء ميونيخ ويعرب عن عزائه فى ضحايا الحادث الرئيس الجزائرى يدين اعتداء ميونيخ ويعرب عن عزائه فى ضحايا الحادث
فى برقية بعث بها الى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم السبت، أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إدانة الجزائر للإعتداء الذى وقع مساء أمس الجمعة فى أحد المراكز التجارية بمدينة ميونيخ وخلف عددا من القتلى والجرحى ، مجددا مساندة الجزائر لألمانيا فى مكافحتها للإرهاب.

وتقدم الرئيس بوتفليقة باسم الجزائر بأخلص التعازى للمستشارة الألمانية وللشعب الألمانى ولأسر الضحايا ، مؤكدا تضامن الجزائر مع ألمانيا فى مكافحتها للإرهاب.

وأعرب عن إستعداد بلاده لضم جهودها إلى جهود المجموعة الدولية ضد آفة الإرهاب التى تهدد السلم والإستقرار فى العالم.

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مصر 365