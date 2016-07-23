الشرطة البرازيلية تعتقل مشتبه خطط لشن هجمات أثناء الأولمبياد

اعتقلت الشرطة البرازيلية ثانى رجل يشتبه بانتمائه لمجموعة يزعم أنها ناقشت شن هجمات أثناء إقامة دورة الألعاب الأولمبية بالبلاد.

وقالت الشرطة الفيدرالية فى بيان موجز نشرته على موقعها الإلكترونى إن الرجل سلم نفسه الجمعة ليلا فى ولاية ماتو- غروسو، وسط غرب البلاد. ولم تورد تفاصيل.

كان وزير العدل ألكسندر دى مورايس أعلن يوم الخميس اعتقال 10 برازيليين قالت الشرطة إنهم بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية وناقشوا عبر وسائل التواصل الاجتماعى احتمال شن هجمات خلال الأولمبياد الشهر المقبل.

الرجل الذى اعتقل امس الجمعة، واحد من مشتبهين إضافيين كان مورايس قد قال إن البحث جار عنهما.

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