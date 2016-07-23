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لو عندك رغبة فى تناول أطعمة معينة.. احذر أنت على حافة المرض

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لو عندك رغبة فى تناول أطعمة معينة.. احذر أنت على حافة المرض لو عندك رغبة فى تناول أطعمة معينة.. احذر أنت على حافة المرض
يبدو الأمر فى بعض الأحيان متعلقا بالإصابة بالمرض، حينما تكون هناك رغبة شديدة فى تناول أطعمة بعينها، ولا يكون الأمر مقتصرا على شىء بعينه، ففى العادة يمكن اعتبار الأكلات التى يشعر المرء بالميل نحوها متعلقة بالمزاج، لكن ذلك ليس كل شىء، فكل منا يعرف أن لديه ميولا واضحة بشكل يومى نحو تناول أطعمة دون غيرها، وفى هذا التقرير يبرز موقع "بولد سكاى" الهندى، ما تم التوصل إليه فى هذا المجال.

اللحوم : يعنى ذلك أن هناك عنصرا مفقودا فى الجسم ، وهذا العنصر هو عنصر الحديد.
>المملحات : يعنى افتقار الجسم إلى عنصر الصوديوم.
>الأجبان: هناك نقص فى الجسم إذ يفتقد الكالسيوم.
>الشيكولاتة : وجود نقص السكر فى الدم.
>البطاطس : احتياج الجسم إلى "أوميجا 3".
>الحلويات : نقص نسبة السكر فى الدم.
>قوالب الثلج : هناك بعض الأشخاص يميلون لجرش قوالب الثلج، وهذا فى العادة يعنى نقص الحديد.


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