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أحسن من "البيتادين".. 5 أطعمة تساعد على التئام الجروح

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أحسن من "البيتادين".. 5 أطعمة تساعد على التئام الجروح أحسن من "البيتادين".. 5 أطعمة تساعد على التئام الجروح
تتراص على أرفف الصيدلية المنزلية أو الثلاجة العديد من الأدوية التى نسرع إلى استخدامها فور حدوث جروح أو حروق لأحد أفراد الأسرة، ولكن لم تثبت أحدها حتى اليوم بالشكل القطعى أنها تساعد على التئام الجروح، بل أن أغلبها يعمل على التطهير والتعقيم، ويقدم موقع "preppers " 5 علاجات طبيعية تعمل على التئام الجروح بشكل أسرع .

1-العسل


>يعمل العسل الأبيض على قتل معظم الخلايا البكتيرية ويساعد على منع حدوث العدوى فى المقام الأول، ويكون العلاج عبر دهن الجرح بقليل من العسل الخام أو يمكن تخفيفه بقليل من الماء .

2-الثوم


> يتوفر فى فصوص الثوم مادة "الأليسين" التى تعتبر أكثر فاعلية من البنسلين ، ليكون تأثيرها مضادا للبكتيريا، فيعجل ذلك من التئام الجروح، ويكون العلاج بطحن 3 فصوص ثوم ووضعها على الجروح ولفها بالشاش الأبيض لمدة 30 دقيقة وبعدها تشطف بالماء الفاتر.

3-زيت اللافندر


>تم اكتشاف أن لزهور اللافندر فوائد مذهلة فى علاج الحروق البسيطة، وجاء ذلك الاكتشاف وليد الصدفة على يد العالم الفرنسى "رينيه جاتفس" عندما كان يعمل فى المختبر واحترقت يده فقام بغمرها بزيت اللفندر ولاحظ تجديد سريع للأنسجة ومن الجدير بالذكر أن الحرق لم يترك أى آثار على الجلد.

4-الصبار


>أوراق الصبار يكمن فى داخلها عناصر شديدة الفاعلية للقضاء على البكتريا وتسريع التئام الجروح، بالإضافة إلى لدغات الحشرات، ويكون العلاج بواسطة قطع ساق الصبار بالطول ووضعها على الجرح وبهذا نساعد على تدمير العديد من أنواع الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

5-زيت جوز الهند


>يحتوى زيت جوز الهند على كثير من الكنوز الطبيعية، مما جعله يساعد على التئام الجروح لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الجراثيم المدهشة المضادة للفطريات، ويساعد العلاج بهذا الزيت على إخفاء ندبات الجروح .

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