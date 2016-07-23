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قافلة أمراض الرمد بالوادى الجديد تكشف على 1375 حالة بالمجان

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قافلة أمراض الرمد بالوادى الجديد تكشف على 1375 حالة بالمجان قافلة أمراض الرمد بالوادى الجديد تكشف على 1375 حالة بالمجان
قال الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن قافلة أمراض الرمد الطبية أنهت أعمالها فى مدينة بلاط بتوقيع الكشف الطبى وعلاج 1375 حالة من أبناء مركزى بلاط والداخلة، حيث قدمت القافلة خدماتها بمستشفى بلاط المركزى لمدة 3 أيام.

وأضاف موسى أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1076 مريضا وصرف العلاج الطبى لهم بالمجان، كما تم عمل 473 نظارة مجانا، وتم تحويل 175 حالة لمستشفيات العيون المتخصصة بالقاهرة وتحويل 52 حالة أخرى لعمل جراحة المياه البيضاء، حيث ضمت القافلة 24 طبيبا وفنيا متخصصا فى أمراض العين والرمد وقدمت خدماتها بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة وعدة جمعيات وجهات مانحة.


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