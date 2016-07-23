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تجدد إغلاق مناطق شرق العريش والشيخ زويد ورفح أمنيا

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تجدد إغلاق مناطق شرق العريش والشيخ زويد ورفح أمنيا تجدد إغلاق مناطق شرق العريش والشيخ زويد ورفح أمنيا
تجدد، مساء اليوم، إغلاق مناطق شرق وجنوب العريش ورفح والشيخ زويد، ومنع التحركات على الطرق بها، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن القوات بمختلف ارتكازاتها أوقفت حركة السير على الطرق المختلفة بهذه المناطق، فيما سمح بالتحرك داخل مدينة الشيخ زويد، وأوضح المصدر أن الإغلاق يتجدد مساء كل يوم حتى ساعات الصباح لمنع تحركات العناصر المسلحة.

وقال أهالى إن القوات بمختلف ارتكازاتها الأمنية تطلق نيرانا تحذيرية بكثافة من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسمع دوى انفجارات متتالية جنوب رفح والشيخ زويد، والتزام الأهالى بهذه المناطق منازلهم.


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