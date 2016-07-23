تركيب جهاز تعقيم بـ33 مليونا بمستشفى جمصة تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية

تم تركيب جهاز تعقيم بتكلفة 33 مليون جنيه، بمستشفى جمصة المركزى، تنفيذا لقرارات المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، التى اتخذها أثناء زيارته الليلية لمستشفى جمصة المركزى (ب) أول أمس.

وكان المحافظ قد كلف خلالها الدكتورسعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورعبد الوهاب سليمان وكيل مديرية الصحة بتركيب الجهاز خلال 48 ساعة، بعد استدعائهما إلى مكتبه بديوان المحافظة، وأثناء اللقاء شدد مجددا على سرعة تركيب جهاز التعقيم، وعلى الفور قام وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية بسرعة تنفيذ التعليمات، وخلال 24 ساعة تم تركيب الجهاز بالمستشفى.

يذكر أن المحافظ أثناء زيارته لمستشفى جمصة قرر إحالة جميع المقصرين فى عدم تركيب جهاز التعقيم للشئون القانونية، وتكليف مدير مديرية الصحة بتركيب الجهاز خلال 48 ساعة، وإيقاف جميع المستخلصات الخاصة بالمقاول القائم بأعمال الصيانة لحين الانتهاء من العمل.



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الجهاز أثناء العمل



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بدء تشغيل الجهاز



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جهاز التعقيم



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المحافظ أثناء الزيارة



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طبيبة أثناء تشغيل الجهاز والبدء في العمل

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