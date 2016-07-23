هيوز يكشف سبب تأخر انضمام رمضان صبحي.. ' نأمل أن نراه في أمريكا '

قال مارك هيوز مدرب ستوك سيتي إن حصول رمضان صبحي على الفيزا هي ما يؤخر إتمام الصفقة، آملا في أن يتمكن النجم المصري من اللحاق بالفريق في الجولة التحضيرية بأمريكا.

وكان مارك هيوز قد قال في وقت سابق إن اللاعب فقط ينتظر التوقيع على عقود الانضمام إلى ستوك للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وفي تصريحات نقلها موقع "ستوك سانتينال" المختص بأخبار النادي الإنجليزي قال هيوز :"أنا أتفهم الأمر، نحن نحاول أن نحصل على الفيزا لكي يأتي وينضم إلينا".

وأضاف "قد يأخذ الأمر أياما قليلة وفور حل المشكلة فبإمكانه الانضمام إلينا".

وأتم "العملية محبطة قليلا، لكن لا توجد مشكلة، آمل أن يكون معنا في أمريكا، وإن لم يحدث فسينضم إلينا حينما نعود".

ويحتاج ستوك سيتي للحصول على الفيزا وتصريح العمل من أجل الإعلان عن انضمام رمضان صبحي رسميا، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة الفريق الإنجليزي 5 ملايين جنيه إسترليني يتم دفعها للنادي الأهلي.