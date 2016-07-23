قمر لـ في الجول: أرفض تماما ما حدث من الزمالك.. أنتظر القائمة وهذا موقفي النهائي

أعلن خالد قمر مهاجم نادي سموحة العائد إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته رفضه لما حدث من "النادي" عبر FilGoal.com.

وعاد قمر للزمالك بعدما قضى موسما معارا إلى سموحة، تعرض خلاله للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال خالد قمر لـFilGoal.com: "أحترم الزمالك جدا وفعلت كل شيء. وقعت على بياض وأنزلت من قيمة عقدي وعدت إلى النادي بناء على طلبهم".

وواصل "عندما شعرت أن الزمالك يريدني، وقتها كان سموحة يريد التجديد لي ولكني فضلت العودة إلى الزمالك. لم أفكر في الأموال ولا أي شيء. فقط الزمالك".

إذا ماذا حدث مؤخرا؟

يُجيب خالد قمر قائلا: "فوجئت من عدم اتصال أي شيء بشأن التدريبات. تحدثوا مع جميع اللاعبين من أجل التمرين ولم يتحدث لي أي شيء".

وأضاف "سمعت لأحاديث حول رغبة الزمالك في عرض على فرق أخرى من أجل الإعارة. إلى جانب أحادث حول انتظار رؤيتي في التدريبات أولا. أنا أرفض هذا الكلام تماما".

ما هي الخطوة المقبلة من خالد قمر؟

يواصل المهاجم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "أنتظر الآن إعلان قائمة الزمالك. لن أذهب إلى التدريبات قبل رؤيتي للقائمة".

وأوضح "إذا لم أجد أسمي. سأنظر إلى حالي وقتها. لدي أكثر من عرض".

وتابع "بالفعل الاتفاق السعودي يريدني. ولكنهم يُريدني في صفقة انتقال حر. تم طلب تقرير إصابتي من قبل مسؤولي النادي السعودي وتم الأمر".

وأتم" في حالة الرحيل من الزمالك بنسبة كبيرة سأعود من جديد إلى سموحة. ليس مرجعا احترافي في الخارج إلا في حالة وصول عرضا جيدا وقتها".