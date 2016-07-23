كشاف النجوم - بنزيمة مصري يحمل آمال فرنسا.. والاتحاد آخر من يعلم

تقدم الحلقة الجديدة من برنامج The Scout كشاف النجوم يوم السبت مفاجأة كبيرة لكل عشاق الساحرة المستديرة في مصر وخاصة عالم المحترفين.

نجم حلقة اليوم من البرنامج هو لاعب شاب في أحد أكبر دوريات العالم ( فرنسا ). فمن يكون هذا اللاعب؟

كما تناقش الحلقة موضوع احتراف رمضان صبحي ومدى قدرته على النجاح بالدوري الإنجليزي، وأشياء أخرى وأيضاً ذاكرة المحترفين مع واحد من النجوم التي لمعت ثم انطفأت سريعاً.

FilGoal.com يقدم لكم برنامجا جديدا وهو (the Scout كشاف النجوم) الذي يهتم بمحترفي مصر في الخارج، النجوم وغير المشهورين.

أهلا بكم في الحلقة الثامنة من برنامج The Scout كشاف النجوم والذي يقدمه وسيم أحمد وينشره FilGoal.com تحت خدمة الفيديو بلوج الناجحة في عالم الساحرة المستديرة.

شاهد الحلقة الجديدة من هنا