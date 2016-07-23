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تركيا: مستاؤون من عدم دعم الغرب لنا بعد الانقلاب

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تركيا: مستاؤون من عدم دعم الغرب لنا بعد الانقلاب تركيا: مستاؤون من عدم دعم الغرب لنا بعد الانقلاب

الوزير التركي عمر جيليك_أرشيفية

وبخ وزير تركيا  لشؤون الاتحاد الأوروبي، عمر جيليك، حلفاء بلاده الغربيين، اليوم السبت، لأنهم لم يبعثوا أي ممثلين للتعبير عن تضامنهم مع تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر.

وقال جيليك للصحفيين في أنقرة: “نحن مندهشون للغاية لأن حلفاءنا لم يأتوا لزيارة تركيا حتى بعد مرور أسبوع”.

ونقلت “رويترز” عن الوزير قوله إن حلف شمال الأطلسي بحاجة للتعاون مع تركيا، في إشارة تشمل الصراع مع مقاتلي تنظيم داعش في جنوب تركيا.

وكان زعماء غربيون عبروا عن دعمهم للديمقراطية التركية منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو، لكنهم أبدوا القلق أيضا من حجم عمليات التطهير لأنصار محاولة الانقلاب وأنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة.

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