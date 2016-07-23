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السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

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السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن

طائرة حربية سعودية_أرشيفية

أفادت “سكاي نيوز عربية” نقلًا عن مصادر أمنية سعودية، اليوم السبت، بأن قوات ‏الدفاع الجوي السعودي دمرت صاروخا باليستيا جرى إطلاقه باتجاه مدينة نجران على الحدود اليمنية أطلق من داخل الأراضي اليمنية.

وفي السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي 4 غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في الأعبوس بمديرية حيفان جنوبي تعز.

واستهدفت غارة جوية للتحالف العربي تجمعا لعناصر تنظيم القاعدة في ضواحي مدينة جعار، بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن اعترضت المنظومة المضادة للصواريخ صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح على منطقة صافر النفطية في محافظة مأرب، الشهر الماضي.

وأطلق المتمردون أيضا خلال يونيو الماضي صاروخا باليستيا على معسكر تابع للجيش اليمني والقوات الشرعية في محافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وسيطر المتمردون الحوثيون على منظومة الصواريخ الباليستية التابعة للجيش اليمني، عقب اجتياحهم لمدن يمنية قبل أكثر من عامين، وأطلقوا عددا منها باتجاه معسكرات تابعة للقوات الشرعية، وكذلك الأراضي السعودية.

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