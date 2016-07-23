بالصور.. رغم الدمار بسوريا الأهالى على شواطئ اللاذقية للاستمتاع بالصيف

رغم الحرب والدمار التى تتعرض له سوريا منذ 5 سنوات، إلا أن أجواء المصايف لم تختفى من شواطئها.

وعلى بعد 100 ميل من مدينة حلب المدمرة، وفى قلب شاطئ بلدة وادي قنديل شمال مدينة اللاذقية الساحلية، خرج مئات من الشباب السوريين للمصايف وسط أجواء من البهجة والفرح.

ونشرت صحيفة "ديلى ميل البريطانية" صورًا تظهر مئات من الشباب على شواطئ مدينة اللاذقية يحتفلون بالصيف من خلال حفلات الرقص والموسيقى.



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شباب سوريا على شواطئ اللاذقية



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شواطئ اللاذقية فى سوريا



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المصايف فى سوريا



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سواحل اللاذقية