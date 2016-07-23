بالفيديو - علي معلول لـ في الجول: اللعب بقميص الأهلي شرف كبير.. وأتمنى فوزه على الوداد

يتحدث التونسي علي معلول نجم الصفاقسي لأول مرة عن اقتراب انتقاله إلى صفوف الأهلي، ويكشف عن طموحه مع الفريق الأحمر لـFilGoal.com.

الأهلي دخل في مفاوضات مع معلول لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن جماهير الفريق الأحمر شعرت بالقلق من إمكانية توقف صفقة ضم هداف الدوري التونسي بعد التأخر في حسم الأمور.

القلق زاد مع اهتمام عدد من الفرق الأوروبية بضمه، وبيان الصفاقسي الأخير الذي هاجم رغبة النادي الأحمر في ضم اللاعب بالشرط الجزائي في عقده.

لكن معلول قال لـFilGoal.com اليوم السبت: "المفاوضات بين الأهلي والصفاقسي في تقدم كبير، وإن شاء الله في خلال 48 ساعة أو أقل سيتم حسم الأمور".

وتابع "قدمت موسما ممتازا مع فريقي الصفاقسي، والآن لدي فرصة للعب في الأهلي الفريق الكبير واللعب بقميص الأهلي شرف لي".

وسأل FilGoal.com معلول حول متابعته لمباريات الأهلي الأخيرة، وفرص الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وأجاب معلول "في الفترة الأخيرة، تابعت مباريات الأهلي والفريق كان يسير بشكل جيد لكن بعدها النتائج لم تكن على قدر الأداء الذي يقدم في الملعب".

واستدرك "كما قلت المفاوضات تسير بشكل ممتاز حاليا، وإن شاء الله أتمنى أن ألحق بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي".

وأتم "أتمنى أن ينتصر الأهلي على الوداد، وأن يعود لطريق الانتصارات".

شاهد تصريحات معلول الصوتية مع FilGoal.com

طالع أيضا

في الجول يشرح .. لماذا تأخرت صفقة معلول وخطوة الأهلي الحاسمة

تقرير في الجول – كيف يُفيد علي معلول الأهلي؟ "3 في واحد"