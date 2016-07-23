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الجيش النظامي السوري يدمر آليات تابعة لجبهة النصرة

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الجيش النظامي السوري يدمر آليات تابعة لجبهة النصرة الجيش النظامي السوري يدمر آليات تابعة لجبهة النصرة

الرئيس السوري بشار الأسد

دمرالجيش النظامي السوري آليات ومربض مدفعية لتنظيم “جبهة النصرة” في درعا وريفها.

وبحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أفاد مصدر عسكري في تصريح لـوكالة “سانا” بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة السورية “نفذت صباح اليوم عملية على أوكار وتحصينات تنظيم “جبهة النصرة” في محيط مبنى البريد بحي الكرك بدرعا البلد” التي يتخذ منها إرهابيو التنظيم التكفيري نقطة انطلاق للاعتداء على الأحياء المجاورة.

ولفت المصدر إلى أن “العملية أدت إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيم التكفيري وتدمير عدد من آلياته بعضها مزود برشاشات”.

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