بالأسماء.. 25 شاطئا فى محافظات مصر لقضاء إجازات الصيف

دائماً يبحث المواطن المصرى عن أفضل عروض الأسعار الخاصة بالمصيف، لكى يقضى وقتاً ممتعاً مع أسرته، وينشر "اليوم السابع" أفضل قائمة أسعار لشواطئ مصر ، لكى يضمن المواطن البسيط قضاء إجازة صيفية بأرخص الأسعار.

وتختلف الأسعار فى الشواطئ بالمحافظات طبقاً للخدمات التى تقدم فيها، وتبدأ الأسعار من 5 جنيهات للفرد حتى 100 جنيه، وهى أسعار يحددها قطاع السياحة والمصايف بمختلف المحافظات، طبقاً للخدمات ومستوى الشاطئ على اختلاف أذواق والمستويات الاجتماعية للمواطنين.

شواطئ مجانية بالإسكندرية:

2- الهانوفيل.. ادخل مجانا بس البحر عالى

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3- سيدى بشر وأبو هيف 1 و2 وميامى 5 جنيهات فقط

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4- 19 شاطئا بالإسكندرية تتمتع بهم مع أسرتك بـ28 جنيها

5- الدخيلة بـ5 جنيهات للكرسى:

>1- شاطئ جليم: استمتع مجانا بالبحر وإيجار الكرسى بجنيه>من الممكن أن تستمتع مع أسرتك بمياه الإسكندرية بدون رسم دخول أو خدمة بمقابل مادى طول اليوم على شاطئ جليم المجانى، ويمكنك الدخول بالأغراض الخاصة وهى الشمسية والكرسى، ويعمل الشاطئ خلال الـ24 ساعة، ويستقبل المصطافين بشكل متواصل، وحال طلبك تأجير كرسى تدفع جنيهاً واحداً مقابل تأجيره، بينما يبلغ سعر الشمسية 3 جنيهات.يتمتع شاطئ الهانوفيل بمياه جذابة نقية، يمكنك الاستمتاع بمياه الشاطئ طوال اليوم بدون رسم دخول، كما يمكنك اصطحاب أغراضك الخاصة والوجبات، كما يتوفر فيه خدمة بمقابل جنيه واحد فقط، لكن يراعى ارتفاع الأمواج بالشاطئ لمن لديه أطفال.>يتميز شاطئ سيدى بشر وأبو هيف 1 و2 بأنهم بوسط الإسكندرية وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق الشهيرة بالمحافظة، فيمكنك اصطحاب الكرسى والشمسية للشاطئ، أما حال الرغبة فى تأجير شمسية فيكون رسم دخول الفرد 5 جنيهات أى أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تتكلف 20 جنيها وتستمع بشمسية وأربعة كراسى وترابيزة وأيضا استخدام المرافق والخدمات.>الشواطئ المميزة هى 19 شاطئا وهى (المندرة 2 – المندرة 3 – العصافرة 1 – العصافرة 2 – ميامى المميز – سيدى بشر – سيدى بشر 1 – أبو هيف المميز – السرايا – السلسلة – القويرى – بليس – بليس 2 – البيطاش 1 – البيطاش 2 – الهانوفيل مميز شرق – الهانوفيل 2 – أبو تلات 1 – أبو تلات 2) وهى شواطئ غير مسموح فيها بنزول شمسية وكرسى، ورسم دخول الفرد 7 جنيهات أى أن أسرة مكونة من 4 أفراد تكلفة دخولها 28 جنيها مع الاستمتاع بشمسية و4 كراسى وترابيزة واستخدام كل المرافق والخدمات.

يتميز شاطئ الدخيلة بالدخول مجاناً بون أى مقابل بينما تقدم خدمة إيجار الكرسى بـ5 جنيهات للفرد.

6- فاملى بيتش

سعر دخول الشاطئ للفرد الواحد 5 جنيهات طوال اليوم.

7- أبو يوسف الأسرة كاملة بـ20 جنيه

8- المندرة 1

9- شاطئ البوريفاج:

10- شاطئ ستانلى:

11- شاطئ أبو قير :

>يتميز شاطئ فاملى بيتش وأبو يوسف بالاستمتاع بالشاطئ وإيجار كراسى وشمسية للأسرة كاملة بتكلفة 20 جنيها مكونة من 4 أفراد.>سعر دخول الفرد لشاطئ المندرة 115 جنيه وهو من الشواطئ المميزة بالإسكندرية>يعتبر من الشواطئ المميزة حيث إن سعر الفرد 15 جنيها، وهو أقصى مبلغ ممكن أن يدفعه المصيف بالإسكندرية لتلقى خدمة مميزة.>يمكنك الاستمتاع بشاطئ ستانلى المميز طوال اليوم مع الأضواء الخلابة أسفل الكوبرى وذلك بتكلفة 15 جنيهاً فقط للفرد.>يعتبر من أشهر الشواطئ المجانية التى تناسب جميع أفراد الأسرة ويوجد فيه أماكن مفضلة للأطفال بعيداً عن الأمواج والتيارات المائية.

3 شواطئ بالإسماعيلية تستمتع بهم بـ2 جنيه

12- شواطئ الملاحة والتعاون والفيروز:

13- مصيف بلطيم العودة للزمن الجميل:

>أصدرت محافظة الإسماعيلية مؤخرًا قرارًا بتخفيض تذكرة الدخول للشواطئ التى تتبع محافظة الإسماعيلية وهى الملاحة والتعاون والفيروز لتصبح قيمة التذكرة 2 جنيه بداية من الساعة الثالثة عصرًا كل يوم لأبناء الإسماعيلية، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع دخول الشواطئ والاستمتاع بمياه القناة وشواطئها وخاصة محدودى الدخل.>بمصيف بلطيم 4 فنادق "فندق كيلوباترا وسعر الليلة 150 جنيها وفندق ذهب وسعر الحجرة 150 جنيها وفندق القوات المسلحة يستقبل كل الراغبين بسعر 265 جنيها للمدنيين وفندق الشرطة لأفراد الشرطة فقط.

ولا يوجد فرق كبير فى الأسعار بين شواطئ الأغنياء وشواطئ الفقراء لذا لا تشعر فى مصيف بلطيم بفرق كبير فالفرق فقط 50 جنيها بين شاطئ الأغنياء الأمل والسلام لأن التأجير بهما قليل لأن معظم الفلل يقيم فيها أصحابها أيام فترة الإجازة الصيفية أو الأعياد أما بقية الشواطئ الأربعة الأخرى يتجه لها الفقراء، أما أسعار الوحدات السكنية والفلل والشاليهات تختلف حسب القرب أو البعد عن البحر فالمناطق الخلفية البعيدة عن البحر سعر الشقة 100 جنيه.

أما المناطق القريبة من البحر فسعر الشقق 300 جنيه فى الوقت الحالى أما فى الأعياد وأيام الخميس والجمعة والسبت يصل سعر الشقة لـ500 جنيه، أما أكثر المناطق يتجه لها الفقراء منطقة الفنار والنرجس فسعر الشقق فى المناطق الداخلية والخلفية 50 جنيها أما المطلة على البحر مابين 250 جنيها لـ300 جنيه.

14- شواطئ بلطيم للغلابة:

15- مصيف رأس البر بدمياط:

16- شاطئ الفيروز بالغردقة ميه صافية وفلوس على أد الأيد:

17- شواطئ مرسى مطروح بين الطبيعة الخلابة وإقبال المصطافين:

>ويتكون مصيف بلطيم من 6 شواطئ وهى "الفنار - النرجس - الزهراء - السلام - الأمل - الفيروز" وبهم الآلاف من العشش والشقق والفيلات المتعددة ويتكون كل شاطئ من 6 صفوف، كل صف تم بناء العشش والفيلات بطريقة منظمة ومساحة المصيف 11 كم، وعدد الفنادق أربعة هى "كيلوباترا بمنطقة النرجس وفندق دهب بمنطقة الزهراء وفندق القوات المسلحة بمنطقة الأمل وفندق للشرطة بشاطئ السلام"، وجميعها مفتوحة للجمهور حتى فندق القوات المسلحة إلا فندق الشرطة الخاص برجال الشرطة، والأسعار فى حدود 200 جنيه لليوم الواحد، وأسعار الشقق والعشش تتراوح بين 100 إلى 350 جنيهًا حسب موقع الشقق والعشش من البحر.>أسعار الإيجار بالمصيف لا تقارن بالمصايف الأخرى، وهى تتوقف على موقع وشكل العشة ومدى توافر الإمكانيات بها، ودائما ما يفضل الرواد السكن البحرى الغربى وهو السكن الذى تتزايد أسعاره فى شهرى يوليو وأغسطس من 150 جنيها لليلة إلى 300 جنيه لليلة الواحدة، وتتراوح أسعار السكن القبلى الشرقى من 100 جنيه إلى 200 جنيه.>تمتلك مدينة الغردقة أكثر من 7 شواطئ عامة مجهزة لا تتعدى تذاكر دخولها 15 جنيها، تابعة للمحافظة، من بينها شاطئ رقم 5 و4، والفيروز، بينما هناك العديد من الشواطئ الخاصة التى تصل تذكرة الدخول بها إلى 150 جنيها والتى يتردد عليها طبقات معينة، كذلك هناك عدد كبير من الشواطئ المفتوحة مجانا للجميع، كما أن مدينة الغردقة تمتلك النادى الاجتماعى والذى يتميز بشاطئ جيد بالنسبة للمصطافين، وتبلغ تذكرة الدخول له 15 جنيها لغير الأعضاء، وكذلك نادى الرياضات البحرية والتى تقترب تذكرته من 25 جنيها تقريبا.>تشهد شواطئ مدينة مرسى مطروح، والقرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالى، إقبالا كبيرا من الأهالى والمصطافين من المصريين والعرب، مع بداية موسم الصيف السياحى وإجازة عيد الفطر المبارك، وارتفعت نسبة الإشغال السياحى إلى 100% فى معظم المنشآت السياحية بالمناطق المختلفة.

ويتراوح إيجار هذه الشقق والشاليهات فى اليوم الواحد ما بين 100 جنيه إلى 250 جنيهًا خلال شهر يونيو، حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش، وهنا أسعار أقل بالمناطق الشعبية والبعيدة عن البحر ووسط المدينة بينما يرتفع هذا الإيجار للمستوى المتوسط خلال شهرى يوليو وأغسطس، ليتراوح من 200 جنيه إلى 500 جنيه فى اليوم الواحد.

بينما لا يوجد رسوم لدخول الشواطئ فقط يتم دفع 20 جنيها لإيجار الكراسى والشمسية الخاصة بالأسرة.

18- مصيف مرسى علم بالبحر الأحمر

19- مصيف جمصة:

20- شواطئ ومصيف العين السخنة:

21- قرية الزهور بالعين السخنة:

22- شاطئ البترول بالعين السخنة:

23- شواطئ سفاجا:

24- قرية مراقيا بالساحل الشمالى:

25- قرية ماربيلا:

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>على الطريق الساحلى الممتد من مدينة الغردقة حتى نهاية الحدود الجغرافيا لمدينة مرسى علم يوجد عدد كبير من الفنادق المختلفة، والتى تتباعد عن الطريق لقرابة 2 حتى 5 كيلو من الطريق الساحلى ناحية البحر، حيث منطقة خليج مكادى وسوما باى، التى تضم مجموعة من الفنادق داخل الخليج تتميز تلك الفنادق بموقع سياحى جذاب، ما يجعل أسعارها مرتفع لا تقل سعر الغرفة المزدوجة بها فى اليلة الواحدة عن 1000 جنيه.>يعتبر مصيف جمصة من أفضل المصايف التى تتميز برخص ثمنها وإقبال عدد كبير عليها من المواطنين ذات الدخل المتوسط، حيث تصل إيجار الشاليهات إلى 300 جنيه لليلة الواحدة فى المصيف وتختلف الأسعار فى الأعياد والأوقات الآخرى.>توجد شواطئ مجانبة بالعين السخنة يصل سعر الدخول فيها لـ25 جنيهاً للفرد، ويمكنك الاستمتاع بالمياه والطبيعة الخلابة.>هى قرية سياحية بها رسوم دخول لكن فى حدود الدخل المتوسط تناسب جميع المستويات.>يعتبر من الشواطئ المميزة بمصيف العين السخنة ومن أفضلهم، يبدأ سعر الدخول للفرد من 65 جنيهاً ويوجد مميزات أخرى وألعاب للأطفال وكرة شاطئية.>يوجد شواطئ مجانية بمصيف سفاجا تناسب الأسرة المصرية وبأسعار مناسبة بعيدا عن المنتجهات السياحية.>يبدأ سعر إيجار الشاليهات فى قرية مراقيا بالساحل من 300 جنيه حتى 500 جنيه وهو سعر مناسب للأسرة المصرية.>قرية ماربيلا بالساحل الشمالى تتميز بأسعار مخفضة عن باقى القرى السياحية المجاورة ومتوفر حجز الشاليهات عبر الإنترنت.

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