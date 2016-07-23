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بالصور.. مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون بمركز طنطا

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بالصور.. مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون بمركز طنطا بالصور.. مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون بمركز طنطا
شهد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، بالموافقة والإشراف على عقد قران المسجون سمير سمير محمد بدوى شاهين، 30 سنة، المحبوس على ذمة القضية رقم 25075 / 2010، جنايات مركز طنطا، تهمة مخدرات، المقيم بقرية الرجدية مركز طنطا، حيث تقدم محامى المسجون بطلب رسمى للمحامى العام لنيابات غرب طنطا، والذى وافق على الطلب وقضى المسجون المذكور المدة المتمثلة فى حبس 6 سنوات، ويقضى 3 شهور "إكراه بدنى" مقابل مصاريف 50 ألف جنيه، ووافقت خطيبته "أميرة رمزى عبد المنعم" 29 عاما، ربة منزل، المقيمة بالقصير بمحافظة البحر الأحمر على عقد القران.

وتم عقد القران بواسطة الشيخ عطا نصير مأذون ناحية مركز طنطا، من باب تطبيق حقوق الإنسان على المسجونين، بحضور العميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، والعقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا، ورئيس وحدة العلاقات وحقوق الإنسان بالمركز، ولفيف من أهلية العروسين، وقامت السيدات بإطلاق الزغاريد ابتهاجا للعروسين.

وأكد مدير الأمن أن سياسية وزارة الداخلية هى العمل على حل المشاكل الاجتماعية، وتوفير حياة أفضل للمتهمين والسجناء، وتوفير لهم مناخ جيد حتى يتم تأهيلهم لمعايشة المجتمع بعد الخروج من فترة الحبس.

وقدم مدير الأمن للعروسين الشيكولاتة والحلوى والشربات وتهنئة مديرية أمن الغربية ووزارة الداخلية، كما شكر أهل العروسين وزير الداخلية ومدير أمن الغربية على ما قدموه لإتمام عقد القران.

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (1)
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مدير الأمن يهنئ العروسين

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (2)
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توزيع الشربات على العروسين

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (3)
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العروسان

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (4)
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العروسان ومأمور مركز طنطا

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (5)
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أثناء عقد القران

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (6)
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الزوجة توقع على عقد القران

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (7)
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وثيقة الزواج

مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون (8)
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مدير أمن الغربية يوزع الشربات على العروسين


>مدير أمن الغربية يوافق على عقد قران مسجون بمركز طنطا
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