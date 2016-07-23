بالصور.. مدير أمن الغربية يشهد على عقد قران مسجون بمركز طنطا

وتم عقد القران بواسطة الشيخ عطا نصير مأذون ناحية مركز طنطا، من باب تطبيق حقوق الإنسان على المسجونين، بحضور العميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، والعقيد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا، ورئيس وحدة العلاقات وحقوق الإنسان بالمركز، ولفيف من أهلية العروسين، وقامت السيدات بإطلاق الزغاريد ابتهاجا للعروسين.
وأكد مدير الأمن أن سياسية وزارة الداخلية هى العمل على حل المشاكل الاجتماعية، وتوفير حياة أفضل للمتهمين والسجناء، وتوفير لهم مناخ جيد حتى يتم تأهيلهم لمعايشة المجتمع بعد الخروج من فترة الحبس.
وقدم مدير الأمن للعروسين الشيكولاتة والحلوى والشربات وتهنئة مديرية أمن الغربية ووزارة الداخلية، كما شكر أهل العروسين وزير الداخلية ومدير أمن الغربية على ما قدموه لإتمام عقد القران.
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مدير الأمن يهنئ العروسين
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توزيع الشربات على العروسين
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العروسان
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العروسان ومأمور مركز طنطا
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أثناء عقد القران
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الزوجة توقع على عقد القران
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وثيقة الزواج
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مدير أمن الغربية يوزع الشربات على العروسين
>مدير أمن الغربية يوافق على عقد قران مسجون بمركز طنطا
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