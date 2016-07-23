مصدر بـ"التعليم": نتيجة الثانوية العامة جاهزة واعتمادها خلال 48 ساعة

>كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة جاهزة لاعتمادها وإعلانها، مشيرا إلى أنه سيتم اعتمادها خلال 48 ساعة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات انتهت من أعمال المراجعة، إضافة إلى انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة أسماء الأوائل من ترتيب الأوائل طبقا لقواعد المفاضلة.

وأوضح المصدر أن الأوائل من عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة، وبعض محافظات الوجه البحرى والصعيد، لافتا إلى أن الوزير يعتمد غدا الأحد أسماء الطلاب الأوائل.

وأشار المصدر إلى أنه تم تجميع النتيجة من كافة الكنترولات، وانتهاء أعمال التجميع النهائية، ووضعها على "سى دى".

ونفى المصدر، ما أعلنته صفحة شاومينج بيغشش طلاب الثانوية العامة من تصحيح كراسات إجابة بعض الطلاب داخل مكتب الوزير، مؤكدا أن شاومينج يهدف إلى إثارة البلبة بين أولياء الأمور والطلاب والرأى العام.

"التعليم" تعرض موقفها من نتيجة الثانوية على الوزير.. واعتماد الأوائل غدا.. إعلان النتيجة الإثنين وظهورها بالمدارس الثلاثاء.. و"الأعلى للجامعات" يقر الأعداد المقبولة الأحد.. وانطلاق التنسيق الخميس