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أنور عشقى: لم أزر إسرائيل وزرت القدس وحضرت حفل زفاف نجل البرغوثى

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أنور عشقى: لم أزر إسرائيل وزرت القدس وحضرت حفل زفاف نجل البرغوثى أنور عشقى: لم أزر إسرائيل وزرت القدس وحضرت حفل زفاف نجل البرغوثى
نفى مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات القانونية والإستراتجية، الدكتور أنور عشقى ما تردد عن زيارته لإسرائيل، مؤكدا أن زيارته جاءت بمبادرة فلسطينية للوقوف على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين ومواساة أسر الشهداء.

وأكد "عشقى" فى تصريحات لوسائل إعلام سعودية أنه ذهب لزيارة رام الله بدعوة من الفلسطينيين، مشيرا لاجتماعه مع أسر الشهداء الفلسطينيين وحضور حفل زفاف نجل القائد الفلسطينى مروان البرغوثى أحد المعتقلين ورمز القضية الفلسطينية.

وأضاف "عشقى": الإسرائيليون كتبوا أنى زرت إسرائيل؛ لأنهم يعتبرون القدس إسرائيلية، ونحن نعتبرها فلسطينية، ونعتبرها قضية إسلامية وعربية بناءً على مبادرة السلام التى وضعها الملك عبدالله ".

وتابع: "المرة الأولى صليت بالمسلمين في بيت المقدس صلاة المغرب، وهذه المرة صليت بهم إماماً فى مسجد عمر بن الخطاب، الذى يقع فى المهد ببيت لحم، وكل الهدف نصرة القضية الفلسطينية".

وأوضح: "لم نذهب ضمن وفد رسمي؛ بل ذهبنا كزيارة لمركزنا؛ مركز الدراسات والبحوث، ولم يكن الوفد رسمياً؛ بل هي مبادرة ذاتية، ومركزنا مستقل وغير حكومي وأنا متقاعد ومفكّر فقط".

- بالفيديو والصور.. نكشف تفاصيل لقاءات تركى الفيصل وأنور عشقى مع إسرائيليين.. عقدا سلسلة اجتماعات مع مسئولين بالكنيست والخارجية والجيش بهدف مناقشة مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية

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مصر 365

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