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ربة منزل تتهم «ضُرتها» بوضع السم لابنها وقتله بقنا‎

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ربة منزل تتهم «ضُرتها» بوضع السم لابنها وقتله بقنا‎ ربة منزل تتهم «ضُرتها» بوضع السم لابنها وقتله بقنا‎

 أرشيفية

​اتهمت ربة منزل، اليوم السبت، ” ضُرتها “، بوضع السم لابنها، مما أدى إلى وفاته، داخل مستشفى الأقصر الدولي، بعد إصابته بحالة إعياء شديد، نتيجة لتناوله مادة سامة صبغة.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، بلاغا من المدعوة ” سهير . م . أ ” ربة منزل بمصرع نجلها المدعو ” محمد . ح ” 9 سنوات بسبب قيام ضرتها بوضع السم له.

كشفت التحريات أن والدة المجنى علية ابلغت بانه منذ 5 أيام خرج طفلها من المنزل ، بعد تناوله كوب من الشاي، وعاد مرة أخرى للمنزل ليخبرها بأنه في حالة​ ​اعياء شديدة ، بعدها ذهبت به إلى مستشفى فرشوط، ومنها إلى مستشفى نجع حمادي، بعد أن ظهر عليه أعراض التسمم، وتم تحويله إلى مستشفى الأقصر الدولي، ولفظ​ ​أنفاسه الأخيرة هناك​ ​، وفي انتظار وصول جثمانه إلى القرية ، بعد الانتهاء منوتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.
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