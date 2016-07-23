المهن الموسيقية تنفي إيقاف الفنانة أصالة عن الغناء

كتبت- إنجي لطفي

نفى طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لوكالة ONA الأنباء التي ترددت عن إيقاف المطربة أصالة عن الغناء، بسبب عدم دفع الرسوم النسبية الخاصة بالإعلان الذي قدمته في شهر رمضان الماضي لصالح إحدى شركات المحمول.

وأضاف مرتضى في تصريح خاص لوكالة “ONA” أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يكن كل الاحترام والتقدير للفنانة الكبيرة أصالة، لأنها قامة وقيمة كبيرة للموسيقى العربية، وما أشيع عن إيقافها لا صحة له.

وتابع قائلا : “مسألة تحصيل الرسوم النسبية، هي مسألة سيتم التفاهم بشأنها مع الجهة المنتجة للإعلان الذي قدمته أصالة، وهو نفس ما حدث مع شركات الاتصالات الأخرى الذين قدموا إعلانات في شهر رمضان، والذين سارعوا بدورهم للاستجابة لطلب النقابة، وقاموا بسداد الرسم النسبي عن إعلاناتهم التي ظهرت في شهر رمضان الماضي”.