أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حكومة تونس تتخذ إجراءات عاجلة لصالح الصحافة بعد إعلان نقابة الإعلام إضرابا

Google+ Print
حكومة تونس تتخذ إجراءات عاجلة لصالح الصحافة بعد إعلان نقابة الإعلام إضرابا حكومة تونس تتخذ إجراءات عاجلة لصالح الصحافة بعد إعلان نقابة الإعلام إضرابا
قرر رئيس التونسية الحبيب الصيد، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والاستثنائية لصالح قطاع الصحافة المكتوبة، بعد ساعات من دعوة أطلقتها النقابة العامة للإعلام فى تونس، لوضع شارة حمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومى 28 و 29 يوليو الجارى، بهدف الإعلان عن إضراب عام فى كافة المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة.

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، اليوم السبت، أن الإجراءات شملت ضمانا اجتماعيا لمدة خمس سنوات، وإعادة جدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى، وتمكين العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصية، من قبل الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى بصفة استثنائية، لحين إيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع .

وأضاف البيان أن الإجراءات تتضمنت كذلك تفعيل المنشور الخاص بزيادة المشتريات والاشتراكات العمومية من الصحف والدوريات، وأن المؤسسات المعنية بالانتفاع بهذه القرارات يشترط فيها احترامها للتشريعات السارية فى مجالات العمل والضمان الاجتماعى والضرائب، والتزامها بضوابط وأخلاقيات المهنة.

كانت النقابة العامة للإعلام فى تونس، قد دعت فى وقت سابق اليوم إلى وضع شارة حمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومى 28 و 29 يوليو الجاري، فى إشارة إلى الإعلان عن إضراب عام فى كافة المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة، والتى تتضمن زيادة الأجور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان