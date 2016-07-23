بالصور.. ختام فعاليات حملة "حلوة يا بلدى" بمحافظة كفر الشيخ

شهدت مدينتا كفر الشيخ ودسوق، اليوم السبت، آخر أيام فعاليات حملة النظافة "حلوة يا بلدى بينا كلنا"، وتابع رؤساء المدن فعاليات الحملة من أعمال نظافة ورفع أتربة وطلاء أسوار المدارس والمصالح الحكومية وصناديق القمامة، وإصلاح وإنارة الأعمدة.

ففى مدينة كفر الشيخ تابع سمير الغباشى، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة النظافة، وتابع مع نوابه ومدير عام الشباب والرياضة ورؤساء الأحياء ومسئولى التربية والتعليم بمشاركة شباب كفر الشيخ من التربية والتعليم والشباب والرياضة بمدن وقرى كفر الشيخ أعمال النظافة وطلاء أسوار المدارس والمصالح الحكومية رفع الأتربة غسل ميدان الملك عبدالله التماثيل بالميادين.

وقد بدأت أعمال الحملة فى تقسيم 4 بشارع أم صابر وفروعه بطول 1كم و200 متر، واستكمال الدهانات بشارع 7 بغرب كفر الشيخ، وتم رفع الأتربة والمخلفات وزراعة الأشجار ودهان البلدورات وصيانة أعمدة الإنارة بالتوازى.

وقال اللواء أحمد بسيونى، مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال تصريح صحفى له، اليوم السبت، إنه قسم مجموعات العمل لثلاث مجموعات، المجموعة الأولى بحى جنوب تحت إشراف أحمد عيسى نائب رئيس المدينة، وتم رفع القمامة والأتربة بمنطقة عزبة عميرة وجميع الشوارع الفرعية، واستكمال تنظيف وغسيل الأرصفة مدخل المدينة استكمال دهانات البلدورات، والمجموعة الثانية العمل بحى شمال تحت إشراف المحاسب أسامة كامل نائب رئيس المدينة، وتم تقسيمه إلى مجموعات، وقامت الحملة باستكمال تنظيف وكنس حى شمال طريق المطاحن ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة، وكنس ورفع القمامة وغسيل مساكن المحرقة بالكامل وطلاء بلدورات دوران فوه وميدان زويل.

وأضاف بسيونى، أن المجموعة الثالثة تحت إشراف السيد شنقار نائب رئيس المركز والمدينة، وتم تقسيمه إلى مجموعات، وقامت الحملة باستكمال أعمال تطوير حديقة الميدان الإبراهيمى من إنشاء أحواض زراعية جديدة وبلدورات وصيانة مقاعد.



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غسل تماثيل كفر الشيخ



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حملة النظافة بدسوق



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كنس الشارع بدسوق



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حملة حلوة يا بلدى بمدينة كفر الشيخ

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