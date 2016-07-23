ناصريون يزورون ضريح عبدالناصر بلبنان ويؤكدون: حل مشكلاتنا باتباع نهجه

أعلن المكتب الإعلامى للتنظيم الشعبى الناصرى اللبنانى، أن "وفدا من فرع شرق صيدا فى التنظيم، زار النصب التذكارى للقائد جمال عبد الناصر فى عين المريسة فى بيروت، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ووضع إكليلا من الزهر عند النصب تعبيرا عن التمسك بنهج عبد الناصر".

وأشار التنظيم فى بيان صحفى نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، إلى أن "الوفد ضم كلا من أمين سر الفرع مطيع غبورة، وأعضاء قيادة الفرع عبد الحليم عنتر، بلال زيتونى، محمد كرجيه وزكريا الدنب".

وقال أمير سر التنظيم مطيع غبورة، إن الزيارة لم تكن "لتكريم عبد الناصر، إنما لتكرم أنفسنا بالانتماء لفكر عبد الناصر. إننا باقون على العهد، وباقون حتى النصر، باقون حتى نصل إلى مشروعنا مشروع عبد الناصر.. نقول للشعوب العربية كلها"، مؤكدا أن حل مشكلة الوطن العربى تكون باتباع نهج عبد الناصر، والتمسك بمشروعه التحررى، وبأهداف الأمة العربية فى الحرية والاشتراكية والوحدة.

وتابع بالقول: إن الصراع مع الصهاينة المغتصبين لفلسطين هو صراع وجود، وكما قال جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

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