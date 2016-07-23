أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 أسباب شائعة تسبب آلام الثدى.. أبرزها وسائل منع الحمل ومضادات الاكتئاب

Google+ Print
5 أسباب شائعة تسبب آلام الثدى.. أبرزها وسائل منع الحمل ومضادات الاكتئاب 5 أسباب شائعة تسبب آلام الثدى.. أبرزها وسائل منع الحمل ومضادات الاكتئاب
تشعر بعض النساء بآلام الثدى، دون أن يعرفن السبب وراء ذلك، لكن هناك العديد من المشاكل الصحية التى ينتج عنها ألم الثدى .

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "medicalnewstoday"، الأسباب الشائعة وراء حدوث آلام الثدى عند المرأة، والتى تتضمن الآتى:
>1.وجود تكيسات فى الثدى: وهى عبارة عن أكياس مملوءة بسائل وتكون لينة وتكبر فى الحجم أثناء فترة الطمث، ويمكن أن تكون مؤلمة .
>2.بعض الأدوية: يمكن لبعض الأدوية أن تساهم فى تطوير ألم الثدى، وتشمل هذه الأدوية علاجات الخصوبة ووسائل منع الحمل الهرمونية ومضادات الاكتئاب وبعض مدرات البول، لذا يجب عند الشعور بألم فى الثدى استشارة الطبيب المختص.
>3.التهاب غضاريف القفص الصدرى: نوع من التهاب المفاصل نتيجة لوجود ترابط بين الأضلاع والصدر، ومن الممكن الربط بين هذا الألم وألم الثدى.
>4. مرض التهاب الثدى الكيسى الليفى: النساء قبل انقطاع الطمث والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث وتورم الثدى الناتج عن تراكم السوائل، قد يؤدى إلى الإصابة بالتهابات الثدى الكيسى الليفى .
>5. سرطان الثدى: معظم سرطانات الثدى لا تسبب الألم، ومع ذلك سرطان الثدى الالتهابى وبعض الأورام يمكن أن تؤدى إلى الشعور بعدم الراحة فى الثدى، وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب المختص.

- زيت الزيتون والكانولا يحميان من أمراض القلب والسكر وسرطان الثدى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365