5 أسباب شائعة تسبب آلام الثدى.. أبرزها وسائل منع الحمل ومضادات الاكتئاب

تشعر بعض النساء بآلام الثدى، دون أن يعرفن السبب وراء ذلك، لكن هناك العديد من المشاكل الصحية التى ينتج عنها ألم الثدى .

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "medicalnewstoday"، الأسباب الشائعة وراء حدوث آلام الثدى عند المرأة، والتى تتضمن الآتى:

>1.وجود تكيسات فى الثدى: وهى عبارة عن أكياس مملوءة بسائل وتكون لينة وتكبر فى الحجم أثناء فترة الطمث، ويمكن أن تكون مؤلمة .

>2.بعض الأدوية: يمكن لبعض الأدوية أن تساهم فى تطوير ألم الثدى، وتشمل هذه الأدوية علاجات الخصوبة ووسائل منع الحمل الهرمونية ومضادات الاكتئاب وبعض مدرات البول، لذا يجب عند الشعور بألم فى الثدى استشارة الطبيب المختص.

>3.التهاب غضاريف القفص الصدرى: نوع من التهاب المفاصل نتيجة لوجود ترابط بين الأضلاع والصدر، ومن الممكن الربط بين هذا الألم وألم الثدى.

>4. مرض التهاب الثدى الكيسى الليفى: النساء قبل انقطاع الطمث والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث وتورم الثدى الناتج عن تراكم السوائل، قد يؤدى إلى الإصابة بالتهابات الثدى الكيسى الليفى .

>5. سرطان الثدى: معظم سرطانات الثدى لا تسبب الألم، ومع ذلك سرطان الثدى الالتهابى وبعض الأورام يمكن أن تؤدى إلى الشعور بعدم الراحة فى الثدى، وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب المختص.

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