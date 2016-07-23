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الأمن يواصل مطاردة مجموعة تكفيرية حاولت استهداف كمين جنوب رفح

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الأمن يواصل مطاردة مجموعة تكفيرية حاولت استهداف كمين جنوب رفح الأمن يواصل مطاردة مجموعة تكفيرية حاولت استهداف كمين جنوب رفح
قال مصدر أمنى بشمال سيناء: "إن قوات أمن شمال سيناء تطارد مجموعة تكفيرية تضم عشرات من المسلحين، حاولوا اليوم تنفيذ هجوم مسلح على ارتكاز أمنى جنوب مدينة رفح".

وأوضح المصدر أن المسلحين اعتلوا سطح مدرسة طارق بن زياد جنوب رفح، وأطلقوا النيران من بعد على القوات، التى لاحقت المسلحين وفروا من المكان إلى جنوب رفح، ولا تزال الملاحقات تتواصل.

وأشار المصدر إلى أن القوات فرضت طوقا أمنيا بمحيط منطقة فرار المسلحين، بهدف التضييق عليهم، فيما تطلق القوات نيرانا تحذيرية بكثافة من كل ارتكازاتها.

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