آلاف يتظاهرون أمام مشرحة مستشفى طهطا عقب وفاة شاب بمركز الشرطة

تجمع الأﻻف من أهالى قرية السوالم والقرى المجاورة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم السبت، أمام مشرحة مستشفى طهطا العام مطالبين باستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح جثمان سائق توك توك لقى مصرعه داخل مركز شرطة طهطا.

وكان محمد صالح أبوضيف حمدان 26 سنة حاصل على دبلوم زراعة ويعمل سائق توك توك ويقيم بناحية السوالم بطهطا قد لقى مصرعه داخل مركز شرطة طهطا وذلك عقب إلقاء القبض عليه السبت الماضي للاشتباه فى اشتراكه فى جريمة قتل منذ أقل من عشرة أيام بدائرة المركز.

وكان أحمد صالح أبوضيف شقيق المتوفى قد تقدم بلاغ للنيابة العامة منذ عدة أيام يتهم فيها الرائد عطا نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالقاء القبض على شقيقه محمد واحتجازه داخل مركز الشرطة دون عرضه على النيابة العامة بما يخالف القانون.