فاسكيز: رونالدو يستحق الكرة الذهبية

(إفي): صرح جناح فريق ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز، بأن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العام.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أشار فاسكيز "في يومنا هذا لا أعتقد أن هناك شك حول أحقية كريستيانو في الفوز بالكرة الذهبية، آمل أن يفوز بها مرة أخرى".

وأضاف أن اللعب إلى جوار كريستيانو، الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات، يجعل الأمور أكثر سهولة "ففي كثير من الأحيان يتلقى تمريرات غير موفقة ولكنه يحرز أهدافا منها".

وقال فاسكيز إن اللعب في صفوف ريال مدريد يتطلب بذل الكثير من الجهد والعمل على الفوز في كل مباراة وكل بطولة يخوضها الفريق.