رونالدو يؤكد غيابه عن السوبر.. ويصرح: الموسم الماضي الأهم في مسيرتي

(إفي): صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بأن الموسم الماضي كان الأهم في مسيرته الرياضية من ناحية التتويج بالبطولات كما أكد غيابه عن بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم للصحفيين من مدينة فونشال، بجزيرة ماديرا مسقط رأسه، قال كريستيانو:"2016 كان العام الأهم في مسيرتي من ناحية التتويج بالبطولات"، في إشارة إلى فوزه مع ريال مدريد بدوري الأبطال الأوروبي ومع البرتغال بأمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخها.

وفيما يتعلق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في تاريخه هذا العام، أشار "الدون" إلى أنه لا يركز على الأمر رغم أن البطولات التي فاز بها سواء مع الملكي أو منتخب بلاده تجعله مؤهلا لحصدها.

وأكد "سي آر 7" أنه سيعود إلى الملكي في العاشر من أغسطس المقبل، وهو ما يعني غيابه عن كأس السوبر الأوروبي التي سيخوضها الملكي (بطل دوري الأبطال) أمام إشبيلية (بطل دوري أوروبا).

وكان كريستيانو قد وصل أمس إلى جزيرة ماديرا لكي يفتتح أول فندق ضمن له "بيستانا سي آر 7 فونتشال".

وقبل حفل الاحتفال، أعلن رئيس منطقة ماديرا، ميجل ألبوكيركي، عن إطلاق اسم رونالدو على مطار فونتشال، التي عاش فيها الدون 12 عاما عندما تعاقد معه سبورتج لشبونة.