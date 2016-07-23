السلطات العراقية تحفر خنادق حول الفلوجة لحمايتها من أى هجوم لداعش

أعلنت مصادر عسكرية أن الحكومة العراقية، تقوم بحفر شبكة أنفاق حول مدينة الفلوجة لحماية المدينة من أى هجوم مفاجئ لتنظيم "داعش"، وجاء ذلك بالتزامن مع بدء عودة السكان إليها.

وأفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، بأن السلطات العراقية ستقوم بحفر خنادق حول المدينة يبلغ طول كل منها نحو 11 كيلومترا وعرضا نحو 12 مترا وأرتفاعا يتراوح بين متر ونصف ومترين.

وأضافت القناة أن الخنادق ستستخدم لنقل العسكريين والأمنيين وكذلك لتنقل المدنيين فى حالة وجود أى تهديد أوهجوم معاكس من تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن الحكومة ستلجأ إلى قطع الطرق المؤدية للمدينة والابقاء على طريق واحد لتسهيل عملية المراقبة.

وستلجأ الحكومة العراقية -وفق القناة- إلى جمع وتخزين البيانات الشخصية لنحو 85 ألف مدنى فروا أثناء المعركة لإصدار بطاقات هوية غير قابلة للتزوير تمكنهم من العودة إلى مدينتهم، كما ستعلق على السيارات المملوكة من قبل السكان شارات تحتوى على رقائق إلكترونية لكشف السيارات المفخخة.