الداخلية: إحباط تهريب 3 أطنان ملابس أجنبية الصنع بمحور قناة السويس

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارتين مُحملتين بكمية من ملابس أجنبية الصنع وزنت 3 أطنان بمنفذ بورسعيد قبل تهريبها داخل البلاد.

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس "إدارة شرطة منافذ بورسعيد" فى ضبط السيارة النقل رقم "ط ع ر 9932" قيادة "هانى . ع . ع" (خلاط أسمنت)، أثناء محاولة تهريبها ملابس أجنبية من منفذ النصر، والسيارة النقل رقم (ر و ب 3547) قيادة "على . ع . م" أثناء محاولة تهريبها ملابس أجنبية من منفذ الشاحنات.

وبالفحص تبين أن السيارتين بهما بضائع أجنبية وزنت 3 أطنان، وقام قائديها باستخدام حيل مبتكره فى التهريب، ما يضر بالاقتصاد القومى والصناعات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالفيديو.. ضبط 3 أطنان ملابس أثناء تهريبها داخل خلاطة أسمنت ببورسعيد