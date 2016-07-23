أخبار عاجلة

داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية: إحباط تهريب 3 أطنان ملابس أجنبية الصنع بمحور قناة السويس

Google+ Print
الداخلية: إحباط تهريب 3 أطنان ملابس أجنبية الصنع بمحور قناة السويس الداخلية: إحباط تهريب 3 أطنان ملابس أجنبية الصنع بمحور قناة السويس
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارتين مُحملتين بكمية من ملابس أجنبية الصنع وزنت 3 أطنان بمنفذ بورسعيد قبل تهريبها داخل البلاد.

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس "إدارة شرطة منافذ بورسعيد" فى ضبط السيارة النقل رقم "ط ع ر 9932" قيادة "هانى . ع . ع" (خلاط أسمنت)، أثناء محاولة تهريبها ملابس أجنبية من منفذ النصر، والسيارة النقل رقم (ر و ب 3547) قيادة "على . ع . م" أثناء محاولة تهريبها ملابس أجنبية من منفذ الشاحنات.

وبالفحص تبين أن السيارتين بهما بضائع أجنبية وزنت 3 أطنان، وقام قائديها باستخدام حيل مبتكره فى التهريب، ما يضر بالاقتصاد القومى والصناعات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


>بالفيديو.. ضبط 3 أطنان ملابس أثناء تهريبها داخل خلاطة أسمنت ببورسعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية

بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية