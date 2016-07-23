ضبط 489 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفًا و900 جنيه غرامات فورية بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيًا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 489 مخالفة وتحصيل 15 ألفًا و900 جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 116 مخالفة بعد سداد أصحابها مبالغ بإجمالى 15 ألفًا و900 جنيه، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

تحرير 477 مخالفة وتحصيل 14 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح خلال حملة

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