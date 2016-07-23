القبض على 5 أشخاص خطفوا شقيق تاجر وطلبوا فدية 3 ملايين بالعمرانية

ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 أشخاص، من بينهم مسجلين قاما بخطف شقيق تاجر وطلبوا فدية مالية 3 مليون جنيه بالعمرانية.

البداية كانت بتحرير تاجر محضرا يفيد خطف شقيقه، وتلقيه اتصالا من الخاطفين يطلبون فدية مالية مقابل عودته، وتم استدراجهم لميدان الجيزة وضبط اثنين من الخاطفين، وأرشدا عن مكان اختباء شقيق التاجر بمنطقة العمرانية.

وعلى الفور قامت قوة أمنية بإشراف اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، باستهداف الشقة وتم تحرير الضحية، وتبين أنه مقيد بالحبال، وضبط باقى أفراد التشكيل من بينهم سيدة، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيقات.

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