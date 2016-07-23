القبض على فلاح وعاطل بحوزتهما 25 قطعة حشيش و200 قرص مخدر فى مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط فلاح بحوزته 24 قطعة حشيش و200 قرص مخدر، وضبط عاطل بحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط أحمد ع ا س- مواليد 1990، فلاح مقيم القوصية بأسيوط، وله محل إقامة بقرية 24 بنجر السكر بمركز الحمام- وبحوزته 24 قطعه مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر، وزنت حوالى 120 جراما، و 200 قرص من عقار التامول المخدر.

بالكشف عن المتهم بوحدة الحاسب الآلى، تبين أنه محكوم عليه فى القضية رقم 3214/2013 جنح القوصية، سرقة تيار كهربى والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 أشهر حضورى بجلسة 24 أكتوبر 2015 .

وتم ضبط أحمد م ا ط - 29 سنة، عاطل، مقيم العزبة الشرقية بمدينة الحمام- وبحوزته قطعه كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر وسلاح أبيض سكينة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، جنايات الحمام وجارِ العرض على النيابة العامة.

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